Германия стала непостоянным членом Совбеза ООН

Из европейских стран непостоянное место в Совбезе ООН получила также Бельгия

Германия избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Соответсвующее решение приняла Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 8 июня, передает DW.

Сообщается, что из европейских стран непостоянное место в Совбезе ООН получила также Бельгия. Они были единственными претендентами на два места, предназначенных для западных, стран после того, как Израиль отозвал свою заявку.

Также членство в Совбезе ООН досталось ЮАР, Доминиканской республике и Индонезии. Все эти государства получили более необходимых двух третей голосов стран-членов ООН.

Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южная Африка избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/GK9QeGq7k0 — ООН (@UnitedNationsRU) June 8, 2018

Германия ранее шесть раз входила в Совет Безопасности в статусе непостоянного члена, в последний раз это было в 2011-2012 годах.

Как отмечает СМИ, во время двух недавних визитов в США министр иностранных дел Германии Хайко Мас подчеркнул, что Берлин "не только хочет, но и может играть важную роль, особенно в вопросах предотвращения кризисных ситуаций, обеспечения мира и стабильности". Он напомнил также, что Германия остается четвертой страной в мире по величине взносов в бюжет ООН, а также вторым донором гуманитарной помощи в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена Совета безопасности Организации объединенных наций.