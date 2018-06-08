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Интервью

Германия стала непостоянным членом Совбеза ООН

НовостиПолитика    08.06.2018 - 18:39
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Из европейских стран непостоянное место в Совбезе ООН получила также Бельгия

Германия избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Соответсвующее решение приняла Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 8 июня, передает DW.

Сообщается, что из европейских стран непостоянное место в Совбезе ООН получила также Бельгия. Они были единственными претендентами на два места, предназначенных для западных, стран после того, как Израиль отозвал свою заявку.

Также членство в Совбезе ООН досталось ЮАР, Доминиканской республике и Индонезии. Все эти государства получили более необходимых двух третей голосов стран-членов ООН.

Германия ранее шесть раз входила в Совет Безопасности в статусе непостоянного члена, в последний раз это было в 2011-2012 годах.

Как отмечает СМИ, во время двух недавних визитов в США министр иностранных дел Германии Хайко Мас подчеркнул, что Берлин "не только хочет, но и может играть важную роль, особенно в вопросах предотвращения кризисных ситуаций, обеспечения мира и стабильности". Он напомнил также, что Германия остается четвертой страной в мире по величине взносов в бюжет ООН, а также вторым донором гуманитарной помощи в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена Совета безопасности Организации объединенных наций.

Германия надеется получить место в Совбезе ООН Меркель выступает за предоставление ЕС постоянного членства в Совбезе ООН
Теги публикации: ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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