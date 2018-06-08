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Німеччина стала непостійним членом Ради безпеки ООН

НовиниПолітика    08.06.2018 - 18:39
Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)
Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

З європейських країн непостійне місце в Радбезі ООН отримала також Бельгія

Німеччина обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2019-2020 роки. Відповідне рішення прийняла Генеральна асамблея ООН у п'ятницю, 8 червня, передає DW.

Повідомляється, що з європейських країн непостійне місце в Радбезі ООН отримала також Бельгія. Вони були єдиними претендентами на два місця, призначених для західних країн після того, як Ізраїль відкликав свою заявку.

Також членство в Радбезі ООН дісталося ПАР, Домініканській республіці та Індонезії. Всі ці держави отримали більше необхідних двох третин голосів країн-членів ООН.

Німеччина раніше шість разів входила в Раду Безпеки в статусі непостійного члена, в останній раз це було у 2011-2012 роках.

Як зазначає ЗМІ, під час двох нещодавніх візитів до США міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас підкреслив, що Берлін "не тільки хоче, а й може відігравати важливу роль, особливо в питаннях запобігання кризових ситуацій, забезпечення миру і стабільності". Він нагадав також, що Німеччина залишається четвертою країною в світі за величиною внесків в бюжет ООН, а також другим донором гуманітарної допомоги в світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель ініціює надання Європейського Союзу статусу постійного члена Ради безпеки Організації об'єднаних націй.

Німеччина сподівається отримати місце у Радбезі ООН Меркель виступає за надання ЄС постійного членства в Раді безпеки ООН
Теги публікації: ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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