Германия создаст механизм сбора доказательств насилия в Беларуси

Фото: задержание в Минске (tut.by)

Глава МИД Германии Хайко Маас объявил, что Германия создаст механизм для сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. На программу поддержки гражданского общества в республике выделено 21 млн евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр отметил, что "придет день, когда они будут призваны к ответу".

"Дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад", - отметил Маас и заверил протестующих белорусов в том, что Германия и ЕС находятся на их стороне.

В рамках плана предусмотрены стипендии студентам и школьникам, исключенных из учебных заведений за участие в акциях протеста, а также меры поддержки независимых СМИ.

Кроме того, власти ФРГ намереваются оказывать психологическую помощь жертвам пыток и предоставлять политическое убежище преследуемым гражданам Беларуси.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода еженедельно выходят на акции с требованием демократии и свободы, и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

"Германия и Европейский союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - заявила она.

Напомним, ранее непризнанный президент Лукашенко заявил, что Беларусь является самой безопасной страной в Европе.

Лукашенко также объявил о введение цензуры в социальных сетях на территории Беларуси.