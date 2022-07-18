Как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает враждебную цель (видео)

Сухопутные войска ВСУ показали, как САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На видео видно, как после поражения над землей поднимаются клубы черного дыма.

"САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на фронте.

Также мы писали, что всего Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

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