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Как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает враждебную цель (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 12:58
Как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает враждебную цель (видео) Фото: немецкая гаубица PzH 2000 (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сухопутные войска ВСУ показали, как САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как после поражения над землей поднимаются клубы черного дыма.

Напомним, 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на фронте.

Также мы писали, что всего Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

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