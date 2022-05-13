Германия не согласится с навязанным РФ Украине миром, - Шольц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Германия не согласится на какой-либо мир между Украиной и РФ. Немецкий канцлер не поддержит договор, при котором российская сторона будет диктовать свои условия.

"Для меня неприемлем навязанный Украине мир", – заявил Шольц. Он подчеркнул, что настоящий мир между двумя государствами возможен только при достижении взаимопонимания.

Свой взгляд на контуры будущего мирного соглашения канцлер выразил на митинге сторонников Социал-демократической партии в Кельне. В воскресенье состоятся выборы в самом самых населенном регионе Германии – Северном Рейне-Вестфалии.