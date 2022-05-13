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Німеччина не погодиться з нав'язаним РФ Україні миром, - Шольц

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нав'язаний Україні силою російський варіант мирної угоди німецький канцлер Олаф Шольц підтримати не готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Німеччина не погодиться на будь-який мир між Україною і РФ. Німецький канцлер не підтримає договір, у якому російська сторона диктуватиме свої умови.

"Для мене неприйнятний нав'язаний Україні мир", – заявив Шольц. Він підкреслив, що справжній мир між двома державами можливий лише за умови досягнення взаєморозуміння.

Свій погляд на контури майбутньої мирної угоди канцлер висловив на мітингу прихильників Соціал-демократичної партії в Кельні. У неділю відбудуться вибори в найнаселенішому регіоні Німеччини – Північному Рейні-Вестфалії.

Нагадаємо, що канцлер Шольц провів телефонну розмову з Путіним щодо війни РФ проти України.

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