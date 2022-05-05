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Германия может снять санкции с РФ только по согласованию с Украиной, - Шольц

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Берлин, Четверг 05 мая 2022 16:39
Германия может снять санкции с РФ только по согласованию с Украиной, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие снятия санкций с России. По его словам, это может произойти лишь после согласования с украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.de.

В интервью изданию Шольц также заверил, что РФ придется достичь соглашения с Украиной.

"Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной", - заявил немецкий канцлер.

Стоит отметить, совсем недавно Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну на Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

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Российская Федерация Олаф Шольц
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