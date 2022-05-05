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Німеччина може зняти санкції з РФ лише за погодженням з Україною, - Шольц

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Берлін, Четвер 05 травня 2022 16:39
Німеччина може зняти санкції з РФ лише за погодженням з Україною, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову зняття санкцій з Росії. За його словами, це може статися лиш після погодженням з українською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.de.

В інтерв'ю виданню Шольц також запевнив, що РФ доведеться досягти угоди з Україною.

"Ми маємо намір та зможемо скасувати наші санкції лише після консультацій з Україною", - заявив німецький канцлер.

Варто зазначити, зовсім нещодавно Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

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