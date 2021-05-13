Германия смягчила правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID

Правила применяются к тем, кто полностью привился вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Исключением являются те граждане, которые прибывают в Германию из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных штаммов COVID-19.

Также от карантина будут освобождаться и те, кто прибыл из регионов с низким уровнем распространения вируса, где показатель заболеваемости от 50 до 200 за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Но они должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Остальные прибывшие должны будут по-прежнему отправиться на карантин и через пять дней сдать тест на COVID.