Німеччина пом'якшила правила в'їзду для вакцинованих і тих громадян, хто перехворів COVID

У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду в країну. Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Правила застосовуються до тих, хто повністю прищепився вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Винятком є ті громадяни, які прибувають до Німеччини з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних штамів COVID-19.
Також від карантину будуть звільнятися і ті, хто прибув з регіонів з низьким рівнем поширення вірусу, де показник захворюваності від 50 до 200 за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Але вони повинні мати при собі негативний тест на коронавірус.
Решта прибулі повинні будуть як і раніше відправитися на карантин і через п'ять днів здати тест на COVID.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд затвердив план, який дозволить без карантину в'їжджати в країну повністю вакцинованим громадянам.
Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зломлений".