Германия до сих пор не приняла решение об экстрадиции Онищенко

Органы правосудия Германии до сих пор не приняли решение об экстрадиции Александра Онищенко, обвиняемого в Украине по делу "газовых схем". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Сообщается, что по состоянию на сегодня в отношении Онищенко по делу "газовых схем" проводится заочное судебное разбирательство. ВАКС направил в Германию запрос о вручении повестки Онищенко для участия в заседании суда. Информация о выполнении запроса пока не поступала.

Также сообщается, что согласно УПК Украины заседание суда не может пройти ранее 60 суток с момента получения запроса о вручении повестки. С учетом этого, подготовительное судебное заседание назначено на 4 мая, резервные даты: 05-08, 12-15, 18-22 мая.

"Уполномоченными органами ФРГ решается вопрос об экстрадиции одного из обвиняемых, который задержан в Германии в конце прошлого года. Информация о принятом по этому поводу решении пока в ВАКС не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале стало известно, что Онищенко просит политическое убежище в Германии.

До этого руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что экстрадиция Онищенко в Украину может состояться до мая.

Онищенко обвиняется в организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность, однако он скрылся за границей. Осенью 2019 года Онищенко проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции.