Германия - Швеция: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом подопечных Йоахима Лева

Сборные Германии и Швеции встретятся во втором туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на "Интере". По мнению букмекеров, преимущество ожидаемо на стороне немецкой команды.

23 июня 21:00

Сочи, стадион "Фишт"

Компания bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов мира с коэффициентом 1,53, а ни их оппонента - 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Германии можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Швеции - 6,5.

Напомним, сборная Аргентины потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.