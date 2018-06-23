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Германия - Швеция: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 18:08

Специалисты считают фаворитом подопечных Йоахима Лева

Сборные Германии и Швеции встретятся во втором туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на "Интере". По мнению букмекеров, преимущество ожидаемо на стороне немецкой команды.

23 июня 21:00
Сочи, стадион "Фишт"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов мира с коэффициентом 1,53, а ни их оппонента - 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Германии можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Швеции - 6,5.

Напомним, сборная Аргентины потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.

Германия - Швеция: где смотреть матч Германия - Швеция: онлайн трансляция
Теги публикации: Швеция, прогноз, ЧМ-2018, сборная Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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