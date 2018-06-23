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Німеччина - Швеція: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 18:08

Фахівці вважають фаворитом підопічних Йоахіма Льова

Збірні Німеччини та Швеції зустрінуться у другому турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на "Інтері". На думку букмекерів, перевага очікувано на стороні німецької команди.

23 червня 21:00
Сочі, стадіон "Фішт"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу діючих чемпіонів світу з коефіцієнтом 1,53, а ні їх опонента - 7,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,4.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Німеччини можна поставити з коефіцієнтом 1,5, а на перемогу Швеції - 6,5.

Нагадаємо, збірна Аргентини зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі чемпіонату світу.

Німеччина - Швеція: де дивитися матч Німеччина - Швеція: онлайн трансляція
Теги публікації: Швеция, прогноз, ЧМ-2018, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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