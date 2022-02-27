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Германия сегодня закроет небо для российских самолетов. Запрет продлится 3 месяца

Автор: Илона Свиридова

Из-за войны России против Украины немецкое правительство сегодня закроет воздушное пространство для российских самолетов. Запрет продлится минимум три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND

Сообщается, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто сегодня в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг еще накануне распорядился подготовить все для этого.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.

Подробнее в материале РБК-Украина "Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов".

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