Германия сегодня закроет небо для российских самолетов. Запрет продлится 3 месяца

Из-за войны России против Украины немецкое правительство сегодня закроет воздушное пространство для российских самолетов. Запрет продлится минимум три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND
Сообщается, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто сегодня в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг еще накануне распорядился подготовить все для этого.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.
Подробнее в материале РБК-Украина "Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов".