Німеччина сьогодні закриє небо для російських літаків. Заборона триватиме 3 місяці

Через війну Росії проти України німецький уряд сьогодні закриє повітряний простір для російських літаків. Заборона триватиме мінімум три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND
Повідомляється, що повітряний простір для російських літаків буде закрито сьогодні о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг ще напередодні розпорядився підготувати все для цього.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України усі країни Європейського союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.
Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків".