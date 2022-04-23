Германия сделает все для победы Украины. Но не ценой своей безопасности, - Линднер

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", - отметил он.

Он также выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, но так, чтобы Германия не стала одной из сторон войны.

"Украине нужна военная поддержка, а для победы ей также необходимо тяжелое вооружение… (Канцлер, - ред.) Олаф Шольц - ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе", - прокомментировал Линднер нежелание Шольца поставлять губицы и танки.