Німеччина зробить все для перемоги України. Але не ціною своєї безпеки, - Лінднер

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці і загроза обороноздатності території НАТО", - зазначив він.

Він також виступив на підтримку поставок важкого озброєння Україні, але так, щоб Німеччина не стала однією зі сторін війни.

"Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також необхідне важке озброєння... (Канцлер, - ред.) Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - прокоментував Лінднер небажання Шольца поставляти губиці і танки.