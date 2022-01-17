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Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, - Бербок

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Киев, Понедельник 17 января 2022 13:37
Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, - Бербок Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия заявила о поддержке суверенитета Украины. И готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ситуация на Донбассе сейчас ухудшается, сообщила она.

"Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс", - заявила Бербок.

Напомним, Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки".

Отметим, что политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.

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