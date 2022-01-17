Німеччина зробить все для перезапуску нормандського формату, - Бербок
Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Німеччина заявила про підтримку суверенітету України. І готова "зробити все" для перезапуску нормандського формату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.
Ситуація на Донбасі зараз погіршується, повідомила вона.
"Ми зробимо все для того, щоб перезапустити нормандський процес", - заявила Бербок.
Нагадаємо, Німеччина анонсувала зустріч представників "нормандської четвірки".
Зазначимо, політичні радники лідерів нормандського формату (Україна, Росія, Німеччина і Франція) планують зустрітися найближчим часом. Однак точної дати поки немає.