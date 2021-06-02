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Германия приостановила прием авиарейсов из России

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Берлин, Среда 02 июня 2021 20:37
Германия приостановила прием авиарейсов из России Фото: Германия приостановила прием авиарейсов из России (flickr.com/southbound228)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Германии приостановили полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Причиной этого решения стал отказ Росавиации выдать немецким перевозчикам разрешение на выполнение рейсов в Россию.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на Минтранс Германии.

Отмечается, что федеральное авиационное управление Германии не выдало разрешений на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями. Причиной этого решения стал принцип взаимности.

В министерстве подчеркнули, что российская сторона не выдала разрешения на полеты в РФ немецким перевозчикам. В частности, авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербруг.

В ведомстве отметили, что вместе с посольством Германии в РФ находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Разрешения на полеты российским перевозчикам будут выданы только после того, как Lufthansa получит аналогичные документы на июнь.

Напомним, в конце мая немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить осуществление авиарейсов над Беларусью. На такой шаг перевозчик пошел после того, как белорусский режим вчера принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair.

Как писало РБК-Украина, 24 мая самолет Lufthansa, который должен был следовать во Франкфурт, более часа не выпускали из аэропорта "Минск", а пассажиров отправили на повторную проверку. Как заявили в аэропорту, на самолете Lufthansa искали взрывчатку после сообщения о якобы подготовке теракта.

Добавим, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний начали осуществлять рейсы в обход Беларуси. А Британия вообще запретила принимать самолеты из Беларуси. В ответ российские власти стали под различными предлогами запрещать полеты европейских перевозчиков, если они облетают белорусское воздушное пространство.

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