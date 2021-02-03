Лидеры Германии, Британии и Австрии призвали освободить Навального

Фото: Алексей Навальный с женой (instagram.com/navalny)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц и Канцлер Германии Ангела Меркель призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Его засудили на 3,5 года.

Об этом лидеры стран написали в Twitter.

Вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

"Приговор Алексею Навальному далек от любых стандартов правового государства. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных протестующих должно прекратиться", - привел слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

"Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Сегодняшнее постановление, напротив, было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Джонсон.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

"Сегодняшний приговор Алексею Навальному в Москве неприемлем. Я требую его немедленного освобождения, а также прекращения насилия против мирных демонстрантов. Правовая государственность и право на свободное выражение мнения должны обеспечиваться", - написал в свою очередь Курц.

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

После решения суда по Навальному в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей.