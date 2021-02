Лидеры Германии, Британии и Австрии призвали освободить Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц и Канцлер Германии Ангела Меркель призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Его засудили на 3,5 года.

Об этом лидеры стран написали в Twitter.

Вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

"Приговор Алексею Навальному далек от любых стандартов правового государства. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных протестующих должно прекратиться", - привел слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Сегодняшнее постановление, напротив, было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Джонсон.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.