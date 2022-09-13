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Германия работает над новой политикой в отношении Китая: что намерены изменить

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Германия работает над новой внешней политикой в ​​отношении Китая, которая будет направлена ​​на снижение зависимости Берлина от Пекина в отношении сырья, аккумуляторов и полупроводников.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хабек также отметил, что Китай является желанным торговым партнером, но Германия должна принять контрмеры против государственного протекционизма.

"Германия больше не будет такой наивной в отношении Пекина. Мы не можем позволить, чтобы нас шантажировали", — подчеркнул министр в интервью.

Ранее мы писали, что Германия хочет усилить свои вооруженные силы. Однако немецкое правительство вновь отказалось предоставить Украине танки.

Также в Германии допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.

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