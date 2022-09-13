Германия работает над новой политикой в отношении Китая: что намерены изменить

Германия работает над новой внешней политикой в ​​отношении Китая, которая будет направлена ​​на снижение зависимости Берлина от Пекина в отношении сырья, аккумуляторов и полупроводников.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хабек также отметил, что Китай является желанным торговым партнером, но Германия должна принять контрмеры против государственного протекционизма. "Германия больше не будет такой наивной в отношении Пекина. Мы не можем позволить, чтобы нас шантажировали", — подчеркнул министр в интервью.