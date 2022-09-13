Германия работает над новой политикой в отношении Китая: что намерены изменить

Германия работает над новой внешней политикой в отношении Китая, которая будет направлена на снижение зависимости Берлина от Пекина в отношении сырья, аккумуляторов и полупроводников.
Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Хабек также отметил, что Китай является желанным торговым партнером, но Германия должна принять контрмеры против государственного протекционизма.
"Германия больше не будет такой наивной в отношении Пекина. Мы не можем позволить, чтобы нас шантажировали", — подчеркнул министр в интервью.
Ранее мы писали, что Германия хочет усилить свои вооруженные силы. Однако немецкое правительство вновь отказалось предоставить Украине танки.
Также в Германии допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.
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