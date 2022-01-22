Германия против. Заблокированы поставки оружия из Эстонии в Украину, - WSJ

Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Wall Street Journal .

Германия отказывается позволить отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

Гаубицы, произведенные в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После воссоединения Германии в 1990-х годах Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.

Немецкие официальные лица заявили, что такая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.