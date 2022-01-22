Німеччина проти. Заблоковано постачання зброї з Естонії до України, - WSJ

Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Wall Street Journal .

Німеччина відмовляється дозволити відправляти артилерію в Україну, оскільки, за словами посадовців, це озброєння було зроблено у Німеччині.

Гаубиці, вироблені у Радянському Союзі, дислокувалися у колишній Східній Німеччині. Після возз'єднання Німеччини у 1990-х роках Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її до Естонії у 2009 році.

Німецькі офіційні особи заявили, що така ситуація є результатом давньої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.