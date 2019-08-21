Германия выступила против возвращения России в G8

Правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав государств "большой восьмерки". Об этом сообщает Reuters.

По сообщению официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта Россия была исключена из состава G8 из-за аннексии Крыма и дестабилизацию на Востоке Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт

Правительство Германии готово приступить к обсуждению включения России в состав "большой восьмерки" лишь в случае изменений по урегулированию ситуации в Украине.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии против РФ были введены санкции со стороны Европейского союза за поддержку боевиков на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что подобное заявление сделал французский дипломатический источник. По его словам возвращение России в состав G8 возможен лишь после восстановления мира на Донбассе.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав G8. По мнению Такое решение Трамп назвал целесообразным.