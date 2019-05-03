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Германия против военной операции на территории Венесуэлы

Новости » Политика    03.05.2019 - 04:14
Германия против военной операции на территории Венесуэлы
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Цель Берлина - политическое урегулирование венесуэльского кризиса

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает против проведения военной операции на территории Венесуэлы. Об этом он заявил 2 мая после встречи с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом в Мехико, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы МИД ФРГ, цель Берлина - политическое урегулирование в Венесуэле.

"Во многих местах в мире мы констатируем, что разрешенные военными способами конфликты в действительности не являются разрешенными конфликтами, а лишь отсроченными", - заявил Маас.

Глава МИД Мексики поддержал призыв Мааса, отклонив военное вмешательство в венесуэльский кризис и назвав подобный сценарий "катастрофой".

"Мы будем выступать против любой военной операции в какой бы то ни было стране в Латинской Америке", - заявил он

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео во время телевизионного интервью заявил, что Соединенные Штаты могут использовать военные действия, чтобы остановить продолжающиеся беспорядки по всей Венесуэле. Помпео подчеркнул, что если военное вмешательство будет тем, что необходимо, то США пойдут на этот шаг.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро после массовых протестов в начале недели заявил, что власти страны должны поделиться предложениями о том, что нужно изменить в стране, чтобы "исправить ошибки посреди битвы".

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