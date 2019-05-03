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Німеччина проти військової операції на території Венесуели

Новини » Політика    03.05.2019 - 04:14
Німеччина проти військової операції на території Венесуели
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Мета Берліна - політичне врегулювання венесуельської кризи

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступає проти проведення військової операції на території Венесуели. Про це він заявив 2 травня після зустрічі з мексиканським колегою Марсело Ебрардом у Мехіко, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зі слів голови МЗС ФРН, мета Берліна - політичне врегулювання у Венесуелі.

"У багатьох місцях у світі ми констатуємо, що вирішені військовими способами конфлікти насправді не є вирішеними конфліктами, а лише відстроченими", - заявив Маас.

Голова МЗС Мексики підтримав заклик Мааса, відхиливши військове втручання в венесуельську кризу і назвавши такий сценарій "катастрофою".

"Ми будемо виступати проти будь-якої військової операції в будь-якій країні в Латинській Америці", - заявив він

Раніше державний секретар США Майк Помпео під час телевізійного інтерв'ю заявив, що Сполучені Штати можуть використати військові дії, щоб зупинити триваючі заворушення по всій Венесуелі. Помпео підкреслив, що якщо військове втручання буде тим, що необхідно, то США підуть на цей крок.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни має поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб "виправити помилки посеред битви".

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