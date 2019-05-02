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Мадуро заявил, что готов изменить свое руководство Венесуэлой

Новости » Политика    02.05.2019 - 11:23
Мадуро заявил, что готов изменить свое руководство Венесуэлой
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуэлы призвал провести национальный день диалога и предложений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после массовых протестов в начале недели заявил, что власти страны должны поделиться предложениями о том, что нужно изменить в стране, чтобы "исправить ошибки посреди битвы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Единой социалистической партии Венесуэлы.

Мадуро призвал 4 и 5 мая 2019 провести "национальный день диалога, действий и предложений". Он заявил, что ждет предложений для "великого плана изменений в рамках Боливарианской революции".

"Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы", - заявил действующий президент Венесуэлы.

Его призыв адресован Единой социалистической партии Венесуэлы, региональным властям и альянсу Большому патриотическому поясу Симона Боливара. Мадуро их призвал назвать ему свои приоритеты для плана изменений в стране. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

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