Німеччина проголосує на підтримку угоди щодо Вrexit, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель розраховує на те, що 27 держав-членів Європейського союзу схвалять угоду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на те, що 27 держав-членів Європейського союзу схвалять угоду Брюсселя та Лондона щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

З відповідною заявою глава німецького уряду виступила в бундестазі сьогодні, в очікуванні голосування щодо проекту документа на позачерговому саміті ЄС 25 листопада.

"Ми схвалюємо договір про вихід", - підкреслила вона.

Також Меркель додала, що "застереження існують лише з боку Іспанії". При цьому канцлер не уточнила, як може бути врегульована ситуація навколо статусу Гібралтару - заморської території Британії, оспорюваної Мадридом, однак висловила надію, що проблема буде вирішена.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія може не підтримати угоду про вихід Британії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару. За його словами, якщо не буде ніяких змін щодо Гібралтару, Іспанія не буде голосувати за угоду по Brexit.