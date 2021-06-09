Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2" на текущей неделе

"Германия и США проведут дальнейшие переговоры по "Северному потоку-2" на текущей неделе", - сказал Маас.

По его словам, цель этих переговоров - "достигнуть действительно конкретного прогресса" по газопроводу к августу текущего года.

Глава МИД Германии отметил, что на переговорах с США будет поднята тема продолжения транзита газа через Украину. "Федеральный канцлер (Ангела Меркель - ред.) четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток-2" мог реализовываться по плану", - добавил он.

Маас подчеркнул, что Германия будет вести переговоры о том, чтобы транзитный контракт с Украиной был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе", - уточнил дипломат.