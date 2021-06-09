Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2" на текущей неделе

США и Германия продолжат переговоры по газопроводу "Северный поток-2" на текущей неделе. В Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в них к августу и продлить договор о транзите газа через Украину..
Об этом выступая в Бундестаге сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Германия и США проведут дальнейшие переговоры по "Северному потоку-2" на текущей неделе", - сказал Маас.
По его словам, цель этих переговоров - "достигнуть действительно конкретного прогресса" по газопроводу к августу текущего года.
Глава МИД Германии отметил, что на переговорах с США будет поднята тема продолжения транзита газа через Украину. "Федеральный канцлер (Ангела Меркель - ред.) четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток-2" мог реализовываться по плану", - добавил он.
Маас подчеркнул, что Германия будет вести переговоры о том, чтобы транзитный контракт с Украиной был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе", - уточнил дипломат.
Напомним, накануне телеканал Fox News сообщил о том, что американская компания BGR Group, лоббирующая строительство "Северного потока-2", содействовала утверждению кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря США.
Отметим, ранее стала известна реакция Этони Блинкен на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2".
Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток-2".