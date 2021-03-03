ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия продлит контроль на границе до середины марта

Новина українською → Берлин, Среда 03 марта 2021 15:26
Германия продлит контроль на границе до середины марта Фото: флаг Германии на фоне Бундестага (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германия продлит контроль на границе с Чехией, Словакией, отдельными районами Австрии, из-за мутаций коронавируса. Мера будет действовать по меньшей мере до 17 марта.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, о решении властей продлить пограничный контроль объявил парламентский статс-секретарь парламента Штефан Майер во время закрытого заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.

Напомним, правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Также известно, что в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия граница Коронавирус
NEWS
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК