ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина продовжить контроль на кордоні до середини березня

Новость на русском → Берлін, Середа 03 березня 2021 15:26
Німеччина продовжить контроль на кордоні до середини березня Фото: прапор Німеччини на тлі Бундестагу (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччина продовжить контроль на кордоні з Чехією, Словаччиною, окремими районами Австрії, через мутацію коронавірусу. Захід буде діяти щонайменше до 17 березня.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, про рішення влади продовжити прикордонний контроль оголосив парламентський статс-секретар парламенту Штефан Майєр під час закритого засідання комітету Бундестагу з питань внутрішніх справ.

Зараз у Німеччині діють обмеження на в'їзд з Бразилії, Британії, Ірландії, Португалії, Південної Африки, Чехії та австрійської землі Тіроль. Все через розповсюдження мутацій коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Німеччини чітко визначило пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати від COVID-19. Однак через високий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто будуть припадати пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням будуть чекати своєї черги.

Також відомо, що в Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Германия кордон Коронавірус
NEWS
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК