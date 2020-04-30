Германия продлила запрет относительно поездок за границу на шесть недель

Правительство Германии продлил как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии вызванной коронавирусным заболеванием COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что срок действия ограничений может завершиться перед летними школьными каникулами, которые должны начаться в некоторых землях ФРГ уже 22 июня. Предыдущее предостережение было объявлено еще 17 марта, оно было действующим до 3 мая.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, ход пандемии COVID-19 не позволяет "советовать беззаботные путешествия".

"Даже если в некоторых странах ослабляют карантинные и другие ограничения, надо исходить из того, что пройдут недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется", - считает министр.

В то же время он не исключил договоренностей между отдельными странами ЕС по возможность заграничных поездок на отдых. Поэтому, по его словам, желательно найти общеевропейское решение этого вопроса.

Напомним, обновления чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложен на более поздний срок из-за новые случаи заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране.