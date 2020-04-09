Германия самолетами будет доставлять сезонных работников из Восточной Европы

Иллюстративное фото ( germanwings.com)

Сегодня в Дюссельдорфе приземлились первые самолеты с работниками

Германия будет доставлять самолетами сезонных работников из Восточной Европы в связи с дефицитом рабочей силы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

По данным издания, для сбора урожая спаржи, клубники и овощей в этом году Германии не хватает около 40 тысяч сезонных работников из-за рубежа. Из-за запрета на въезд в страну сушей и морем, работников будут доставлять в страну самолетами.

Так, авиакомпания Eurowings будет привозить сезонных работников из стран Восточной Европы, в частности, Румынии, Болгарии и Польши. Сегодня в Дюссельдорфе приземлились первые рейсы из румынских городов Сибиу и Яссы.

Поскольку в условиях карантинных ограничений рабочие требуют специальное разрешение, федеральный министр внутренних дел Горст Зеєгофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер договорились впустить 80 тысяч иностранных сезонных рабочих в Германию при условии соблюдения строгих требований.

Отмечается, что до 27 мая в Германии запланированы 25 специальных рейсов для доставки сезонных работников. Немецкие фермеры уже зарегистрировали на рейсы 20 тысяч иностранных сборщиков урожая.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия планирует организовать чартерные рейсы для украинских трудовых мигрантов. Однако в посольстве Финляндии заявили, что информация о чартерах для украинцев неподтвержденная.