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Германия продлила ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 12:48
Германия продлила ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран
Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (РБК-Украина)

Срок действия ограничений продлили до 31 августа

Германия на фоне пандемии коронавируса продлила ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что немецкое правительство рекомендует гражданам отказаться от поездок в эти страны. Срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

При этом не исключено, что предостережение на поездки будут снимать на основании улучшения ситуации с коронавирусом в странах за пределами Евросоюза. Для этого будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

Отметим, министр иностранных дел Германии Хайко Маас впервые выпустил предостережение 17 мая, оно касалось поездок почти во все 200 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлин планирует отменить предупреждения о поездках с середины июня, на сегодня исключения сделано для 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

В то же время немецкое правительство продлило сроки въезда для сезонных работников до 15 июня.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины поездГерманиякарантинКоронавирус
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