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Німеччина продовжила обмеження на поїздки до України та ще понад 160 країн

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 12:48
Німеччина продовжила обмеження на поїздки до України та ще понад 160 країн
Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (РБК-Україна)

Термін дії обмежень продовжили до 31 серпня

Німеччина на тлі пандемії коронавірусу продовжила обмеження на поїздки до України та ще понад 160 країн. Обмеження будуть діяти до 31 серпня.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що німецький уряд рекомендує громадянам відмовитися від поїздок до цих країн. Термін дії відповідного застереження продовжено до 31 серпня.

При цьому не виключено, що застереження на поїздки будуть знімати на підставі поліпшення ситуації з коронавірусом у країнах за межами Євросоюзу. Для цього будуть враховуватися статистика щодо інфікованих, ефективність системи охорони здоров'я, правила гігієни, можливості репатріації та заходи безпеки для туристів.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вперше випустив застереження 17 травня, воно стосувалося поїздок майже до усіх 200 країн світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Берлін планує скасувати попередження про поїздки з середини червня, на сьогодні виключення зроблено для 26 країн ЄС, Великобританії, а також Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Водночас німецький уряд подовжив термін в'їзду для сезонних працівників до 15 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України поездГерманиякарантинКоронавірус
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