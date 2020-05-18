Германия планирует отменить предупреждения о поездках с середины июня

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Предупреждения могут заменить на информацию о путешествиях

Правительство Германии планирует отменить предупреждения о поездках для своих граждан в рамках карантина с середины июня. При этом предупреждение может быть заменено информацией о путешествиях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Bild.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время видеоконференции с представителями Болгарии, Греции, Италии, Хорватии, Мальты, Австрии, Португалии, Словении, Испании и Кипра.

При этом Маас отметил, что на данный момент сложно сказать в какие страны можно будет свободно съездить уже летом.

"Ни у кого не должно быть иллюзий о том, что путешествия станут быстрыми, как это было до вспышки пандемии коронавируса", - сказал глава МИД Германии.

Ранее РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам нужно работать вместе для преодоления пандемии коронавируса. По ее словам, так удастся справиться с ней быстрее.

Также сообщалось, что с 16 мая Германия и Люксембург открыли свободное передвижение между двумя странами после двухмесячных ограничений.

Автор: Игорь Литвиненко