Германия продлила карантин до 19 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения изначально должны были закончиться 5 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантинные меры из-за коронавируса были продлены до 19 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такое решение было принято во время телефонной конференции между Меркель и лидерами 16 немецких федеральных земель.

" Пандемия не требует отпуска", - заявила Меркель.

Ограничения изначально должны были закончиться 5 апреля.

Напомним, 22 марта Ангела Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным, как и результат второго теста.

Ранее в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. В стране запретили собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Евросоюза.