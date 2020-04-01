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Німеччина продовжила карантин до 19 квітня

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 18:39
Німеччина продовжила карантин до 19 квітня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження спочатку повинні були закінчитися 5 квітня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що карантинні заходи через коронавірус були продовжені до 19 квітня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Таке рішення було прийнято під час телефонної конференції між Меркель та лідерами 16 німецьких федеральних земель.

"Пандемія не вимагає відпустки", - заявила Меркель.

Обмеження спочатку повинні були закінчитися 5 квітня.

Нагадаємо, 22 березня Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Після цього Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним, як і результат другого тесту.

Раніше у Німеччині ввели більш жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. У країні заборонили збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.

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