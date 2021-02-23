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Германия продлевает ограничения на границе, несмотря на критику ЕС

Новина українською → Берлин, Вторник 23 февраля 2021 16:27
Германия продлевает ограничения на границе, несмотря на критику ЕС Фото: ограничения на границе Германии продлили (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Германия еще на восемь дней продлевает ограничения на государственной границе в связи с пандемией COVID. При этом Европейская комиссия призывала Берлин отменить их.

Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что до 3 марта продлеваются ограничения на границе с Чехией и австрийской землей Тироль. Эти два приграничных региона 14 февраля вместе со Словакией были добавлены в список стран, которые вызывают беспокойство из-за COVID.

Ограничения не распространяются на водителей грузового транспорта, хотя они должны заранее зарегистрироваться онлайн и на границе показать отрицательный ПЦР-тест.

Ранее Еврокомиссия в письме послу Германии в Брюсселе Михаэлю Клауссу пожаловалась на несоразмерность и необоснованность принятых мер.

"Мы считаем, что цель, которую оправданно преследует Германия, - защита здоровья населения во время пандемии - может быть достигнута с помощью менее ограничительных мер", - говорится в письме.

Теоретически такая ситуация может привести к судебному иску против Германии, хотя это считается маловероятным во время пандемии COVID.

Напомним, до этого Польша изменила правила въезда в страну на всех границах.

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