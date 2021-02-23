Німеччина продовжує обмеження на кордоні попри критику ЄС

Німеччина ще на вісім днів подовжує обмеження на державному кордоні у зв'язку з пандемією COVID. При цьому Європейська комісія закликала Берлін скасувати їх.

Про це повідомляє DPA.

Повідомляється, що до 3 березня продовжуються обмеження на кордоні з Чехією та австрійською землею Тіроль. Ці два прикордонних регіони 14 лютого разом зі Словаччиною були додані в список країн, які викликають занепокоєння через COVID. Обмеження не поширюються на водіїв вантажного транспорту, хоча вони мають заздалегідь зареєструватися онлайн і на кордоні показати негативний ПЛР-тест.