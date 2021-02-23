Німеччина продовжує обмеження на кордоні попри критику ЄС
Німеччина ще на вісім днів подовжує обмеження на державному кордоні у зв'язку з пандемією COVID. При цьому Європейська комісія закликала Берлін скасувати їх.
Про це повідомляє DPA.
Повідомляється, що до 3 березня продовжуються обмеження на кордоні з Чехією та австрійською землею Тіроль. Ці два прикордонних регіони 14 лютого разом зі Словаччиною були додані в список країн, які викликають занепокоєння через COVID.
Обмеження не поширюються на водіїв вантажного транспорту, хоча вони мають заздалегідь зареєструватися онлайн і на кордоні показати негативний ПЛР-тест.
Раніше Єврокомісія в листі послу Німеччини в Брюсселі Міхаелю Клауссу поскаржилася на невідповідність і необґрунтованість прийнятих заходів.
"Ми вважаємо, що мета, яку виправдано переслідує Німеччина, - захист населення під час пандемії - може бути досягнута за допомогою менш обмежувальних заходів", - йдеться в листі.
Теоретично така ситуація може призвести до судового позову проти Німеччини, хоча це вважається малоймовірним під час пандемії COVID.
Нагадаємо, до цього Польща змінила правила в'їзду до країни на всіх кордонах.