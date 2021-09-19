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Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам

Автор: Анастасия Рокитна

Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам. Такое заявление сделал статс-секретарь Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Йохен Фласбарт.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Он заявил, что промышленно развитые страны еще не выполнили своего обещания предоставлять 100 миллиардов долларов в год для защиты климата и адаптации развивающимся странам.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2019 году из правительственных и частных источников было собрано чуть менее 80 миллиардов долларов. Данные о 2020 - пока не известны.

Напомним, в ООН предупредили о катастрофических последствиях изменения климата.

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