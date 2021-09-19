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Німеччина закликає збільшити кліматичну допомогу бідним країнам

Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина закликає збільшити кліматичну допомогу бідним країнам. Таку заяву зробив статссекретар Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки Йохен Фласбарт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Він заявив, що промислово розвинені країни ще не виконали своєї обіцянки надавати 100 мільярдів доларів на рік для захисту клімату та адаптації країнам, що розвиваються.

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), у 2019 році з урядових та приватних джерел було зібрано трохи менше 80 мільярдів доларів. Дані про 2020 рік наразі не відомі.

Нагадаємо, в ООН попередили про катастрофічні наслідки зміни клімату.

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