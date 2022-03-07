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Германия призывает провести расследование в отношении Путина

Автор: Валерия Полищук

Бывший министр юстиции Германии Сабине Лойтгойссер-Шнарренбергер призвала провести расследование в отношении руководителя Кремля Владимира Путина. В частности, о соблюдении международного уголовного права, которое действует и в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Важно уже сейчас, когда приезжают беженцы, начать расследование и собирать доказательства, чтобы понимать, что ответственные за эту агрессивную войну не останутся безнаказанными", - заявила она.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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