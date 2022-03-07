Німеччина закликає провести розслідування щодо Путіна

Колишній міністр юстиції Німеччини Сабіне Лойтгойссер-Шнарренбергер закликала провести розслідування щодо керівника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, про дотримання міжнародного кримінального права, яке діє і в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Важливо вже зараз, коли приїжджають біженці, почати розслідування і збирати докази, щоб розуміти, що відповідальні за цю агресивну війну не залишаться безкарними", - заявила вона.
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