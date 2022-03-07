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Німеччина закликає провести розслідування щодо Путіна

Автор: Валерія Поліщук

Колишній міністр юстиції Німеччини Сабіне Лойтгойссер-Шнарренбергер закликала провести розслідування щодо керівника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, про дотримання міжнародного кримінального права, яке діє і в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Важливо вже зараз, коли приїжджають біженці, почати розслідування і збирати докази, щоб розуміти, що відповідальні за цю агресивну війну не залишаться безкарними", - заявила вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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