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Германия призвала закрыть "Миротворец" после внесения в базу Шредера

Новости » Политика    15.11.2018 - 08:34
Германия призвала закрыть "Миротворец" после внесения в базу Шредера
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера внесли в базу "Миротворца"

Министерство иностранных дел Германии призывает украинские власти закрыть "Миротворец" после внесения в базу бывшего канцлера Герхарда Шредера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря немецкого МИД газете Die Zeit.

В частности, немецкая сторона раскритиковала публикацию списков лиц, деятельность которых расценена как антиукраинская. Украина объясняет работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

"Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД.

Отметим, на "Миротворце" Шредеру приписывают попытку легализации оккупации Крыма. Он попал в список после заявления о необходимости признать аннексию полуострова в будущем.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу "Миротворца". Сам он уверен, что его внесли в этот список за критику украинского президента Петра Порошенко.

В марте 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против Герхарда Шредера, назвав его лоббистом президента России Владимира Путина.

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