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Германия призвала Украину решить политические вопросы для выборов в ОРДЛО

Автор: Максим Зайченко

В Германии считают, что действия Украины помогают урегулировать ситуация на Донбассе

Германия призывает Украину решить политические вопросы в минских переговорах по Донбассу относительно проведения выборов на оккупированных территориях. Евросоюз может создать фонд восстановления этих территорий.

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Об этом сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной прес-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО. Мы сейчас председательствуем в ЕС, но создав Фонд восстановления, речь идет о том, чтобы ЕС принимал солидарные решения, и таким образом мы будем продвигаться вперед", - сказал Маас.

Он добавил, что благодаря действиям Украины реализуются шаги по обмену пленными, разминирования и соблюдения режима тишины.

Ранее Маас назвал обнадеживающим прекращение огня на Донбассе, что дает возможность быстрее двигаться в минском процессе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с участием глав МИД "нормандской четверки", состоится встреча министров, после чего непосредственно встреча глав Украины, России, Германии и Франции.

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