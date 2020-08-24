Німеччина закликала Україну вирішити політичні питання для виборів в ОРДЛО

Німеччина закликає Україну вирішити політичні питання в мінських переговорах по Донбасу щодо проведення виборів на окупованих територіях. Євросоюз може створити фонд відновлення цих територій.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час спільної прес-конференції в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Наш заклик не переставати докладати зусиль, а займатися політичними завданнями, зокрема, проведенням виборів в ОРДЛО. Зараз ми головуємо в ЄС, але створивши Фонд відновлення, мова йде про те, щоб ЄС брав солідарні рішення, і таким чином ми будемо просуватися вперед", - сказав Маас.

Він додав, що завдяки діям України реалізуються кроки щодо обміну полоненими, розмінування та додержання режиму тиші.

Раніше Маас назвав обнадійливим припинення вогню на Донбасі, що дає можливість швидше рухатися в мінському процесі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що після зустрічі з участю глав МЗС "нормандської четвірки", відбудеться зустріч міністрів, після чого безпосередньо зустріч глав України, Росії, Німеччини та Франції.