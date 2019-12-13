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Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Новости » В мире     13.12.2019 - 08:44
Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Берлин находится в контакте с Вашингтоном в вопросе введения санкций против российского газопровода

Правительство Германии призвало Сенат США не утверждать оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Handelsblatt.

По словам Мааса, Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.

"Мы призываем сенат не следовать этому (введению санкций против "Северного потока-2" - ред.). Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами", - заявил глава немецкого МИД.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.

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Новости Украины Хайко МаасСанкцииСеверный поток-2Соединенные Штаты Америки
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