Німеччина закликала США не вводити санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Берлін знаходиться в контакті з Вашингтоном у питанні введення санкцій проти російського газопроводу

Уряд Німеччини закликав Сенат США не затверджувати військовий бюджет, який передбачає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Handelsblatt.

За словами Маасу, Берлін знаходиться в контакті з Вашингтоном з цього питання.

"Ми закликаємо сенат не слідувати цьому (введення санкцій проти "Північного потоку-2" - ред.). Ми вважаємо це неприйнятним, оскільки це спроба впливу на автономні рішення Європи. Ми ведемо переговори з американцями", - заявив глава німецького МЗС.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 мільярдів доларів. У ньому передбачено введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, у США хочуть ввести обов'язкові санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво цього газопроводу.

Раніше Маас заявив, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" є втручанням в європейську енергетичну політику.